РИАМО - 12 июл. Из Свято‑Троицкого женского монастыря Мурома 14 июля в столичный храм Христа Спасителя будут принесены мощи святых благоверных Петра и Февронии, покровителей брака, сообщается на сайте Московского патриархата.

«С 14 по 21 июля 2019 года мощи будут пребывать в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Доступ паломников будет осуществляться с 15 по 21 июля с 08:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

Встречу мощей и праздничный молебен в храме Христа Спасителя возглавит 14 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало богослужения в 15:00. Вход свободный.

Восьмого июля и 19 сентября Русская православная церковь чтит память муромских святых супругов Петра и Февронии, живших на рубеже XII‑XIII веков. Их брак является образцом христианского супружества. Святые Петр и Феврония почитались на Руси как покровители супружеской жизни.

В 2008 году в Совете Федерации была одобрена инициатива об учреждении в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии нового государственного праздника – Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья (8 июля).