Депутат Мособлдумы Галина Уткина провела в пятницу торжественное вручение паспортов пятерым юным жителям подмосковного Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».
«Сегодня (12 июля – ред.) было очередное вручение паспортов нашим 14-летним гражданам, жителям горокруга Красногорск. Считаю, что получение паспорта должно быть серьезной вехой в жизни каждого. Всегда радует, когда на вручение паспорта ребята приходят вместе с родителями, ведь это семейное событие», – сказала Уткина.
Она отметила, что по поручению губернатора Московской области с 1 июля торжественные вручения паспортов достигшим 14-летнего возраста юношам и девушкам будут проводить во всех муниципалитетах региона. Те, кто хочет стать участниками церемонии, должны сообщить об этом, когда сдадут документы для оформления паспорта в МФЦ.
«Получив паспорт, ребята должны осознавать, что у них появляются не только права, но и обязанности, ответственность. И они должны делать что-то для своего родного округа, для Подмосковья. Хочется, чтобы родители помогали детям правильно ориентироваться в жизни», – добавила Уткина.
По словам депутата, в регионе действует принцип открытой власти, и жители могут активно участвовать в жизни муниципалитета и решении важных вопросов: как благоустроить двор, какие секции необходимо открыть и другие.
«В 14 лет ребята становятся серьезными гражданами нашей страны», - отметила Уткина.
Вместе с основным документом она вручила юным горожанам Конституцию РФ и ежедневники Московской областной думы – для записи важных событий в жизни.
«В качестве напутствия желаю ребятам никогда не останавливаться, преодолевать все трудности. В жизни нет безвыходных ситуаций. Помочь могут родители, педагоги, психологи. Я как депутат тоже всегда открыта для жителей», – заключила Уткина.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии