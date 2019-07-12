Депутат Мособлдумы Галина Уткина провела в пятницу торжественное вручение паспортов пятерым юным жителям подмосковного Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Сегодня (12 июля – ред.) было очередное вручение паспортов нашим 14-летним гражданам, жителям горокруга Красногорск. Считаю, что получение паспорта должно быть серьезной вехой в жизни каждого. Всегда радует, когда на вручение паспорта ребята приходят вместе с родителями, ведь это семейное событие», – сказала Уткина.

Она отметила, что по поручению губернатора Московской области с 1 июля торжественные вручения паспортов достигшим 14-летнего возраста юношам и девушкам будут проводить во всех муниципалитетах региона. Те, кто хочет стать участниками церемонии, должны сообщить об этом, когда сдадут документы для оформления паспорта в МФЦ.

«Получив паспорт, ребята должны осознавать, что у них появляются не только права, но и обязанности, ответственность. И они должны делать что-то для своего родного округа, для Подмосковья. Хочется, чтобы родители помогали детям правильно ориентироваться в жизни», – добавила Уткина.

По словам депутата, в регионе действует принцип открытой власти, и жители могут активно участвовать в жизни муниципалитета и решении важных вопросов: как благоустроить двор, какие секции необходимо открыть и другие.

«В 14 лет ребята становятся серьезными гражданами нашей страны», - отметила Уткина.

Вместе с основным документом она вручила юным горожанам Конституцию РФ и ежедневники Московской областной думы – для записи важных событий в жизни.

«В качестве напутствия желаю ребятам никогда не останавливаться, преодолевать все трудности. В жизни нет безвыходных ситуаций. Помочь могут родители, педагоги, психологи. Я как депутат тоже всегда открыта для жителей», – заключила Уткина.