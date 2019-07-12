РИАМО – 12 июл. В Москве найдено тело члена Солнцевской организованной преступной группировки, прославившейся рэкетом на юго-западе столицы, сообщает kp.ru.

«Причиной смерти 51-летнего Александра Францевича, известного под прозвищем Ганс, стал перитонит. На теле мужчины также обнаружены повреждения: позвоночно-спинальная травма», – говорится в сообщении.

Солнцевская ОПГ возникла в начале 1990-х годов в Москве на территории муниципального округа Солнцево. В течение многих лет считалась одной из самых известных и опасных бандитских группировок в России. В сферах интересов банды были объекты недвижимости, земля и предприятия.