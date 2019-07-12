РИАМО - 12 июл. Прораб компании «Первый ДСК» стал победителем в смотре-конкурсе «Московские мастера», соревнование прошло среди специалистов сферы гражданского строительства, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Владислав Малолетов, представлявший ООО «Первый ДСК», лиировал в конкурсе с наивысшим результатом 74,0 балла. Вторым стал Владислав Суханов из АО «Монолитное Строительное Управление-1» – 65,6 балла, третьим фаворитом смотра стал специалист из ООО «КРОСТ-Д» Денис Крючков с результатом 63,9 балла.

«Итоги конкурса «Московские мастера» среди прорабов в области гражданского строительства подведены на площадке жилого комплекса «Семеновский парк». В соревнованиях приняли участие представители 10 крупнейших строительных организаций Москвы», – сказал глава ведомства Сергей Левкин.

Он сказал, что смотр устраивают для того, чтобы мотивировать работников массовых профессий на труд и достижения, а также для того, чтобы сделать в глазах общественности рабочие профессии более престижными. На соревновании конкурсанты показывают, какими они владеют познаниями, навыками и умениями в своей сфере.

Конкурс шел два дня. В первый день на базе МГСУ участников протестировали в области теории. На второй им дали испытать себя в практических заданиях.

Присуждением баллом занималось экспертное жюри: в его состав вошли такие специалисты, как заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Дегтярев, председатель Московского городского комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Валерий Лаптев.

«Несмотря на то, что в соревнованиях принимают участие строители со стажем, само по себе такого рода мероприятие становится для участников отличной площадкой для проверки профессионализма и возможностью получить дополнительный опыт», – отметил Левкин.

Награждение победителей городских этапов конкурса «Московские мастера» традиционно проходит в канун Дня города с участием мэра Москвы Сергея Собянина.