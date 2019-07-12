РИАМО - 12 июл. В Сергиевом Посаде ограничат движение транспорта по центральным улицам из-за полумарафона «Сергиевым путем», который состоится 20 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Легкоатлетическое мероприятие входит в серию «Живу спортом», состоящую из пяти тематических забегов по Подмосковью, и станет третьим по счету. Участникам будут доступны три дистанции: на 5, 10 и 21,1 километра. В мероприятии примут участие более 2 тысяч человек.

«Маршрут забега проложен по центральным улицам города вдоль стен Троице-Сергиевой лавры. В связи с проведением забега 20 июля в период с 7 до 16 часов будет перекрыто движение транспорта на территории города Сергиев Посад», – говорится в сообщении.

Движение будет перекрыто на следующих участках дорог: проспект Красной Армии на участке от Новоугличского шоссе до улицы Ильинская; по улице Шлякова от улицы Пионерская до проспекта Красной Армии; по улице Сергиевская от проспекта Красной Армии до улицы Вознесенская; по улице Карла Маркса; по бульвару Кузнецова; по Зеленому переулку от улицы 1-й Ударной Армии до проспекта Красной Армии; по автомобильной дороге «Подъезд к зданию администрации» и Советской площади.