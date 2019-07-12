РИАМО - 12 июл. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства насильственного заселения неизвестных в квартиру пожилого мужчины в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Согласно данным сюжета одного из федеральных каналов, в квартиру пожилого мужчины на Дмитровском шоссе, живущего вместе с дочкой и внучкой, насильственно пытаются заселиться граждане, якобы выкупившие долю в этой квартире.

«При этом журналисты делают акцент на том, что делается это незаконно, так как решение суда по вселению в квартиру не принято. Пенсионеру и его семье поступают угрозы и требования о вымогательстве баснословных денег за выкуп доли в квартире», – говорится в сообщении.

Следователи проведут всестороннюю правовую оценку по факту возможных мошеннических действий и примут обоснованное процессуальное решение.