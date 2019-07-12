РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. Новейшее оборудование установили в областном центре охраны и материнства в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкой местной партии «Единая Россия».

Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник рассказала руководителю депутатского объединения в совете депутатов горокруга Люберцы Александру Шлапаку и исполнительному секретарю местного отделения партии «Единая Россия» Владимиру Беловодскому об условиях нахождения пациентов в медучреждении.

«Реализация партийного проекта проходит на базе практически всех медучреждений. Родильные дома – это будущее нашей страны. Ежегодно мы закупаем мониторы, инфузоматы, аппараты ультразвуковой диагностики, искусственной вентиляции легких. В прошлом году было закуплено оборудование на сумму свыше 25 миллионов рублей. У нас родильный дом третьего уровня. Здесь лежат женщины и дети с патологиями, поэтому оборудование должно быть современным. Ежегодно в Московском областном центре охраны материнства и детства рождается 5,5 тысяч детей», – сказала Мельник.

Она также отметила, что партия очень помогает в приобретении медицинского оборудования. Проект «Здоровое будущее» приоритетный, поэтому «Единая Россия» держит руку на пульсе.

Александр Шлапак и Владимир Беловодский высоко оценили условия пребывания пациентов, а также обсудили с главврачом, испытывает ли на данный момент учреждение здравоохранения нужду в чем-либо.