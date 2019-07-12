РИАМО – 12 июл. В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступил 13-летний житель столицы с отрытым переломом предплечий обеих рук, травмы юноша получил, катаясь снаружи поезда, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Операция длилась 1,5 часа. Ситуация осложнялась обширными ранами конечности и значительным смещением отломков костей, обусловленным падением на руки с большой высоты. Врачами отделения проведено оперативное лечение перелома малоинвазивным способом остеосинтеза раздробленных отломков», – сказал заведующий вторым травматолого-ортопедическим отделением МОДКТОБ Сергей Антипин.

Подросток продолжает лечение в больнице под наблюдением врачей, они свое дело сделали, двигательные функции рук будут восставлены. Реабилитация займет не менее трех месяцев.

Медики напоминают: зацепинг может привести к куда более тяжким последствиям вплоть до летального исхода. Забота о собственном здоровье и безопасности – обязанность каждого.