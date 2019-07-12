РИАМО – 12 июл. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» семь жостовских подносов.

В «Коломенском» 20 июля пройдет фестиваль славянского искусства «Русское поле».

По этому случаю знаменитая подмосковная Жостовская фабрика, которая будет представлять Московскую область на фестивале, передала для подписчиков группы РИАМО семь своих подносов.

Победители будут определены случайным образом 19 июля.

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