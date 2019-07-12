РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 июл. Свыше 2 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от паводков жителям Иркутской области собрали в подмосковном Красногорске по состоянию на утро пятницы, сообщил директор Молодежного центра Иван Билибин.

«В Молодежном центре организовали пункт сбора вещей для помощи жителям пострадавших от паводка районов Иркутской области. На утро 12 июля красногорцы принесли уже более 2 тонн предметов первой необходимости: одежду, постельные принадлежности, средства гигиены и многое другое», – сказал Билибин.

Он отметил, что пункт сбора гуманитарной помощи завершил работу в пятницу. Затем при содействии МЧС гуманитарная помощь будет доставлена в пострадавшие районы.