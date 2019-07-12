РИАМО - 12 июл. Врачи Видновского перинатального центра ночью в четверг спасли жизнь 18-летней девушке, которая прибыла в отделение с 30% потерей крови и возможной внематочной беременностью, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Когда бригада скорой помощи доставила пациентку, она была в бессознательном состоянии, с пониженным артериальным давлением, ее сердце билось ослабленно и учащенно.

«Во время операции предположения врачей (на внематочную беременность – ред.) подтвердились. Кровопотеря составила более 30% объема циркулирующей крови. Врачи провели сбор излившейся крови, ее отмывание и возврат пациентке. Несмотря на массивную кровопотерю, пациентке не потребовалось переливание компонентов донорской крови», - сказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Девушка вернулась в нормальное состояние через 4 часа после операции. Такая быстрое восстановление стало результатом слаженных действий дежурной бригады и высокотехнологичным методам диагностики и лечения.

Сейчас юную пациентку долечивают в гинекологическом отделении. Также врачи планируют провести обследование в женской консультации этого же центра, чтобы избежать повторения перинатальных потерь в будущем.