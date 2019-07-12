РИАМО - 12 июл. Победитель электронного аукциона обустроит игровые площадки нового поколения в центре Москвы до октября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

Предстоящую закупку на выполнение работ по установке малых архитектурных форм в центре столицы представили в рамках проекта «Биржа торгов». До октября этого года жители 75 улиц в центре Москвы смогут воспользоваться уличными тренажерами, современными игровыми площадками и новыми местами для отдыха.

«Игровое оборудование нового поколения, которое закупает Москва, включает в себя тренажеры для командных игр, развития логики, тренировки навыков счета и чтения. <…> Предусмотрена установка 36 разнообразных качелей, более 20 многофункциональных игровых комплексов, а также многочисленные карусели, спортивно-игровые элементы», – сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Наравне с закупкой оборудования для детских площадок, будут приобретены современные тренажерные комплексы, а также декоративные элементы для украшения зон отдыха – садовая мебель, приспособления для озеленения.

При проведении закупки используется типовая документация. Начальная цена контракта – 148 миллионов рублей.

«Всего закупкой предусмотрена установка свыше двух тысяч единиц оборудования на территории Басманного, Мещанского, Пресненского, Таганского, Тверского районов, а также Замоскворечья и Хамовников. Помимо отдельных тренажеров или аттракционов, в центре столицы будут оборудованы новые площадки для выгула и дрессировки собак, установлены домики для кошек и многочисленные декоративные элементы», – заявил руководитель контрактной службы Центрального административного округа Москвы Александр Писаренко.

Он добавил, что все объекты малых архитектурных форм установят до 1 октября 2019 года.