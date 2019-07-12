РИАМО - 12 июл. С начала текущего года вертолеты департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы эвакуировали с мест ДТП и ЧС свыше 400 человек, также экипажами было совершено более 380 вылетов по разведке паводковой и пожароопасной обстановки в регионе, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного ведомства.

«По состоянию на 12 июля 2019 года, Московским авиационным центром было эвакуировано по воздуху с мест ДТП и других ЧС уже больше 400 человек. Московский авиационный центр на высоком уровне решает поставленные задачи и развивает перспективные направления в области защиты города и его населения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по разведке паводковой и пожароопасной обстановки экипажами учреждения было совершено 386 полетов и обнаружено 16 очагов возгораний в Москве и Подмосковье. С помощью пожарных вертолетов МАЦ было потушено семь возгораний, включая пять природных.

На ликвидацию лесных очагов возгораний столичной авиацией было сброшено 560 тонн воды. Всего с начала года на тушении пожаров экипажи вертолетов выполнили 157 сливов и сбросили 785 тонн огнегасящей жидкости.