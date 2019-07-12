РИАМО – 12 июл. Предприятие из Наро-Фоминского городского округа выплатит штраф в размере 35 тысяч рублей в связи с нарушениями ветеринарного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В конце июня текущего года была проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ООО «Агрофирма «Хутор Метель» (Наро-Фоминский городской округ). Общество осуществляет деятельность по содержанию и разведению крупного рогатого скота.

«В результате проверки выявлены нарушения требований федерального закона «О ветеринарии», ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, въезд на территорию комплекса не оборудован дезинфекционным барьером. Организация также нарушила правила технического обслуживания холодильного оборудования и контроля за соблюдением температурного режима.

Кроме того, в процессе проведения мониторинга работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на подконтрольные грузы в электронной форме в федеральной государственной информационной системе «Меркурий» установлено, что ООО «Агрофирма «Хутор Метель» не осуществило гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов, оформленных на молочную продукцию (молоко сырое).

«Управлением за выявленные нарушения ООО «Агрофирма «Хутор Метель» привлечено к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на общую сумму 35 тысяч рублей», – заключается в материале.