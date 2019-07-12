РИАМО - 12 июл. Исполняющий обязанности руководителя администрации Воскресенского района Артур Болотников вместе с начальником отдела по учету и распределению жилья Олегом Чуфистовым передал свидетельство на право собственности и ключи от квартиры переселенцу из аварийного жилья Алексею Соснину, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Алексей вместе с братом Дмитрием проживал в селе Барановском, а теперь переезжает в благоустроенную квартиру в микрорайоне Лопатинский. Жилье полностью готово к заселению – необходимо только установить мебель», - говорится в сообщении.

В шаговой доступности от дома, куда заселятся братья, Дворец культуры, поликлиника, школы, детские сады. Есть где погулять на свежем воздухе, много мест для занятий спортом. Близко расположены остановки общественного транспорта.

«Адресная областная программа по переселению из аварийного жилья реализуется в Воскресенске не первый год. Только в 2018 году в ее рамках в новые квартиры въехали 87 человек. Всего было предоставлено 33 квартиры, 20 из которых в новостройках. Эта программа будет продолжена и в 2020 году», - отметил Болотников.