РИАМО - 12 июл. Подписано соглашение о намерениях между администрацией Коломенского городского округа, представителем индустриального парка «Парфентьево» и инвестором о строительстве инновационного производства пищевых продуктов и лекарственных трав, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Свои подписи под документом поставили глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, представитель инвестора Сергей Куцеба и заместитель руководителя УК «Индустриальный парк «Парфентьево» Алексей Макеев.

«Для размещения мы предложили инвестору площадку в индустриальном парке «Парфентьево», где уже построен и успешно работает распределительный центр «Магнит» и строится завод колбас и мясных деликатесов «Агрофуд», - отметил Лебедев.

уцеба отметил, что это будет производство сухих супов, фруктовых чипсов, приправ и лекарственных трав. Сырье планируют выращивать также на выделенном земельном участке. На предприятии будут применяться российские инновационные технологии и оборудование.