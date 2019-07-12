РИАМО - 12 июл. У молодого человека в Дзержинском полицейские изъяли 500 граммов психостимулятора, нарушителю грозит лишение свободы до 20 лет, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники МУ МВД «Люберецкое» задержали 20-летнего парня возле одного из домов на улице Лермонтова. Личный досмотр по прибытию в отделение полиции показал, что у парня при себе были 50 свертков с порошкообразным веществом.

«По результатам химического исследования установлено, что часть изъятого является производным наркотического средства – метилэфедрон, общей массой более 215 граммов», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере — эти проступки предусмотрены статьей 30 и статьей 228.1 уголовного кодекса Российской Федерации. По этим статьям нарушителю могут дать максимальный срок лишения свободы до 20 лет.

По решению Люберецкого городского суда молодого человека арестовали.