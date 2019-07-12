РИАМО – 12 июл. На подмосковном портале «Добродел» стартовало голосование за ремонт дорог на 2020 год, которое продлится до 30 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«По результатам прошедшего сбора предложений, более 19,5 тысяч жителей оставили порядка 23 тысяч комментариев. По итогам обследований 1,1 тысячи участков вынесены на голосование за последующий ремонт, из них 136 региональных и 964 муниципальных автодорог», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Объекты, получившие наибольшую поддержку, будут включены в программу ремонта на следующий год.

«Голосование позволяет оценить реальный общественный спрос на решение дорожных проблем, дополняет программу ремонта проблемными и при этом востребованными участками дорог», – пояснил Гержик.

После завершения сбора предложений по ремонту, было проведено дополнительное обследование дорог, набравших наибольшее число комментариев.

По результатам был сформирован список автодорог, не требующих работ капитального характера. Именно эти объекты примут участие в голосовании на портале «Добродел». Те участки, которые наберут наибольшее число голосов, будут включены в программу ремонта автодорог на 2020 год.

Чтобы проголосовать, необходимо перейти на сайте «Добродел» в раздел голосования, выбрать на карте свой муниципалитет и найти на карте дорогу, за ремонт которой вы хотите проголосовать.

«Отметьте точкой на карте необходимый участок, который, по вашему мнению, нуждается в ремонте (замене асфальтобетонного покрытия). Каждый житель может отдать свой голос только за одну дорогу. Кроме того, чтобы проголосовать, вы должны быть зарегистрированы на сайте госуслуг или пройти упрощенную форму регистрации, используя адрес электронной почты», – разъясняется в материале.

Это продолжение уникального опыта. По итогам голосования на портале «Добродел» в 2018 году отремонтировано порядка 640 автодорог общей протяженностью 860 километров, в том числе 599 километров дорожного покрытия заменили на региональных автодорогах, более 260 километров – на муниципальной дорожной сети.

Объем финансирования ремонта по «Доброделу» составил 4,7 миллиарда рублей.