РИАМО - 12 июл. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров в здании Российского государственного архива литературы и искусства на Выборгской улице, сообщается на сайте московского главка МЧС РФ.

В пятницу днем вспыхнул пожар на четвертом этаже здания Российского государственного архива литературы и искусства, расположенного на улице Выборгская, дом 3, корпус 1. Из здания эвакуировали около 100 человек. В 14:55 пожар локализовали на площади 150 квадратных метров.

«В 15:09 пожар ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) – крупнейшее в стране хранилище с уникальными материалами по истории отечественного искусства.

По данным СМИ, большую часть архивных документов, которые находились на четвертом этаже, пожарные успели вынести.