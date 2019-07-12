РИАМО - 12 июл. Сотрудники полиции установили и задержали водителя квадроцикла, совершившего наезд на металлические ворота КПП войсковой части в Сергиевом Посаде, в результате чего пострадал военнослужащий, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 9 июля. Водитель, управляя квадроциклом, протаранил ворота КПП, в результате чего пострадал солдат-срочник. С различными травмами его госпитализировали. Водитель транспортного средства скрылся с места ДТП.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и доставлен в отдел полиции 36-летний местный житель, подозреваемый в совершении правонарушения», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В отношении мужчины составили ряд административных протоколов. В настоящее время проводится расследование.

«Потерпевшему назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – отметила Петрова.

Иномарка сбила 7‑летнего ребенка, перебегавшего дорогу>>