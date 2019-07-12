РИАМО – 12 июл. Железнодорожники работают над восстановлением графика движения на Горьковском направлении МЖД после незапланированной остановки пассажирского поезда, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«МЖД прилагает максимальные усилия по введению в график движение пригородных поездов Горьковского направления, которые были задержаны в пути из-за незапланированной остановки поезда №706 Москва – Нижний Новгород», – отмечается в сообщении.

В настоящее время поезд продолжил следовать по маршруту. Диспетчеры МЖД работают с каждым электропоездом, чтобы сократить опоздание.

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.