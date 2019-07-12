РИАМО – 12 июл. С начала текущего года музейный комплекс «Зарайский Кремль» посетили более 34 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В музейный комплекс входят ансамбль Зарайского Кремля, экспозиции музея, мемориальный дом скульптора Анны Голубкиной и усадьба Федора Достоевского в деревне Даровое.

«Популярностью у туристов в 2019 году пользуются костюмированные экскурсии по музею и кремлю, интерактивная театрализованная программа «По нашему, по купецкому обычаю», на которой гости знакомятся с местными обычаями, узнают, как воспитывались невесты в купеческих семьях Зарайска и почему они ценились в соседних городах», – отмечается в сообщении.

Кроме того, посетителям предложат присоединиться к программе «Чай под липами» в усадьбе Достоевских. Пока кипит самовар, гости узнают о традициях дворянского чаепития первой половины XIX века и о том, как развлекались помещики 200 лет назад.

На территории Зарайского кремля 13 июля состоится «Исторический выходной». В этот раз пристальное внимание реконструкторов будет уделено традиционному укладу Зарайского гарнизона во времена Смуты.

Известно, что Зарайск сыграл важнейшую роль в истории России в эпоху Смутного времени. Именно здесь наступил переломный момент в сознании народа, который ознаменовал единство в борьбе против уничтожения России и начало победного пути к освобождению страны от иноземных захватчиков.

«На территории крепости развернется походный военный лагерь. Посетив древнюю крепость, гости увидят, как упражняются в стрельбе из луков и мушкетов служилые люди Кремля. В ставке воеводы узнают о том, какую боевую мощь скрывали стены древней крепости, и как проходила боевая подготовка ратных людей в начале XVII века», – уточняется в сообщении.

Министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева уверена, что предстоящая реконструкция объединит множество гостей.

Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль» – один из крупнейших музеев юго-востока Подмосковья. В собрание музея входят коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая. Зарайский памятник архитектуры XVI века – единственный полностью сохранившийся в Подмосковье кремль, который располагается на месте уникальной верхнепалеолитической стоянки.