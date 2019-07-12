РИАМО - 12 июл. Пожарные локализовали возгорание на площади 150 квадратных метров в здании Российского государственного архива литературы и искусства на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

В пятницу днем вспыхнул пожар на верхних этажах Российского государственного архива литературы и искусства, расположенного на улице Выборгская, дом 3, корпус 1. Из здания эвакуировали около сотни человек.

«Загорание бумажной продукции происходило на четвертом этаже пятиэтажного административного здания. В 14:55 пожар локализован на площади 150 квадратных метров», – отмечается в сообщении.

К настоящему времени сведений о пострадавших не поступало.