РИАМО - 12 июл. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в пятницу поздравил уполномоченного по правам человека Подмосковья Екатерину Семенову с Днем рождения.

«Уважаемая Екатерина Юрьевна, от всей души желаю Вам счастья, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей, отличного настроения и новых успехов в профессиональной деятельности. С Днем рождения!» — написал председатель Мособлдумы в соцсети «ВКонтакте».

Екатерина Семенова исполняет обязанности регионального омбудсмена с июня 2015 года, до этого она занимала должность советника губернатора Московской области Андрея Воробьева. В 2014 году она была первым заместителем главы администрации Ленинского района Московской области, с 2012 по 2014 - министром потребительского рынка и услуг Московской области.

Образование уполномоченный по правам человека в Московской области получила в Тюменском государственном нефтегазовом университете и Открытом университете Великобритании по линии Международного института менеджмента ЛИНК.