РИАМО – 12 июл. На одном из участков Выборгской улицы на севере столицы перекрыли движения из-за возгорания в здании Российского государственного архива литературы и искусства, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

В пятницу днем на севере столицы вспыхнул пожар на верхних этажах Российского государственного архива литературы и искусства. Из здания эвакуировали около сотни человек.

«Из-за возгорания в доме 3 на Выборгской улице перекрыто движение от Ленинградского шоссе до улицы Адмирала Макарова», – говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что на месте работают оперативные службы.

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) – крупнейшее в стране хранилище с уникальными материалами по истории отечественного искусства. Его здания находятся на Выборгской улице.