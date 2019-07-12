РИАМО - 12 июл. Инфраструктуру подмосковного фармакологического кластера планируют подготовить до 2021 года, заявил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Фармкластер развивается. Мы ожидаем уже две заявки на земельный участок, готовим конкурсную документацию на строительство. Инвесторы всегда ждут начала строительства. Инфраструктура (ее строительство – ред.) завершится к концу следующего года», – сказал Хромов.

Он отметил, что организацией инфраструктуры занимается сам регион.

Московская область исторически является одним из региональных лидеров в сфере фармацевтики как по производственным показателям, так и по объемам рынка сбыта. Инвестпотенциал фармацевтического рынка в стране достаточно большой и правительство региона уделяет этому сектору повышенное внимание.