РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 июл. Сотрудники ГИБДД Люберец провели в детском санатории «Раннее детство» познавательный лекторий, в рамках которого рассказали ребятам о правилах дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В санатории «Раннее детство» сотрудники Госавтоинспекции постоянные гости. В настоящее время здесь отдыхают десятки ребят из разных уголков Москвы и Московской области.

«Для того, чтобы все воспитанники лечебного учреждения смогли получить новые знания по безопасности дорожного движения, полицейские организовали для школьников познавательный лекторий. В ходе беседы дети вместе с инспекторами ГИБДД вспоминали основные правила, а также разбирали опасные ситуации, которые могут возникнуть на дороге», – говорится в сообщении.

Ребята пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, поблагодарили сотрудников полиции за увлекательное и интересное мероприятие и пригласили в гости снова.