РИАМО – 12 июл. На севере столицы горит Российский государственный архив литературы и искусства, сообщает РИА Новости.

«Происходит сильное задымление на верхних этажах здания, четвертом и пятом», – сказал агентству представитель экстренных служб столицы.

По его словам, из здания эвакуировали около сотни человек. К архиву прибывают пожарные расчеты.

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) – крупнейшее в стране хранилище с уникальными материалами по истории отечественного искусства. Его здания находятся на Выборгской улице.