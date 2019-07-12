РИАМО – 12 июл. На севере столицы горит Российский государственный архив литературы и искусства, сообщает РИА Новости.
«Происходит сильное задымление на верхних этажах здания, четвертом и пятом», – сказал агентству представитель экстренных служб столицы.
По его словам, из здания эвакуировали около сотни человек. К архиву прибывают пожарные расчеты.
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) – крупнейшее в стране хранилище с уникальными материалами по истории отечественного искусства. Его здания находятся на Выборгской улице.
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