РИАМО – 12 июл. Российская Федерация начала поставки в Турцию компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Первая партия компонентов ЗРК С-400 поступила в Турцию. Доставка осуществляется на авиабазу «Мюртед» в провинции Анкара», – сказал представитель Минобороны Турции.

Москва и Анкара договорились о поставках российских зенитных ракетных систем С-400 еще в 2017 году. Всего Турция должна получить четыре дивизиона С-400, общая стоимость которых составляет 2,5 миллиарда долларов.

Решение о закупке Анкарой российских С-400 стало поводом для международного скандала. Вашингтон стал требовать, чтобы Турция отказалась от сделки с РФ и купила американские комплексы ЗРК Patriot. Власти США пригрозили Турции, предупредив, что в случае реализации сделки страна может не получить американские военные самолеты F-35.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что покупка российских С-400 является суверенным правом Турции.