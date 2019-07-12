РИАМО (КОРОЛЕВ) – 12 июл. Благоустройство территорий новых детских садов на улицах Циолковского и Карла Маркса в подмосковном Королеве планируют завершить к сентябрю текущего года, сообщил глава муниципалитета Александр Ходырев.

В пятницу Ходырев провел выездное совещание, в ходе которого проверил темпы работ на строительных площадках двух новых детских садов на улицах Циолковского, дом №12 и Карла Маркса, дом №12А.

«Темпы работ очень хорошие, уже возводятся второй и третий этажи в обоих зданиях. До 1 сентября планируем закрыть тепловой контур и благоустроить территории. На сегодняшний день я доволен темпами, строительство будет завершено в срок», – сказал Ходырев.

Каждый детский сад рассчитан на 190 мест. Завершить строительные работы и ввести детские сады в эксплуатацию планируют до конца 2019 года.

По проекту, каждый детский сад будет представлять собой 3-х этажное здание общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров. В новом строении разместятся группы со спальнями и игровыми комнатами, спортивный и актовый залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, административные и вспомогательные помещения.

Кроме того, будут выполнены работы по благоустройству прилегающей территории, предполагающие обустройство спортивных и игровых площадок, установку теневых навесов, а также комплексное озеленение территории учреждения.