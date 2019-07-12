РИАМО - 12 июл. Из громкоговорителей на борту аэроэкспрессов в июле начнет звучать голос телеведущего и путешественника Михаила Кожухова, известного по телепередачам «В поисках приключений» и «Вокруг света», говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресс».

Голосом Кожухова будет передаваться информация о маршруте и советы по безопасному пребыванию в поездке. Эти сведения будут сопровождать занимательные истории о станциях, куда прибывают аэроэкспрессы. Людям на борту расскажут об истории и архитектуре аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».

«Озвучивание аудиосообщений голосами известных людей – это уже хорошая традиция для транспорта. Информация, произнесенная знакомым голосом, всегда привлекает больше внимания и лучше запоминается, что важно для соблюдения правил безопасности на пассажирском транспорте», - объяснила генеральный директор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

Она добавила, что как раз по этой причине компания-перевозчик в тандеме с клубом путешествий Михаила Кожухова создала новый вариант аудиоинформирования, дополнив его интересными фактами.

Сам президент клуба признался, что быть «голосом аэроэкспресса» для него очень лестно.

«Мне было интересно принять участие в абсолютно новом для меня проекте, и когда я начитывал текст, поймал себя на том, что как я ни стараюсь, мне не удается сменить интонацию фразы «Осторожно, двери закрываются» из электричек моего детства. Но как же хорошо, что с тех пор прошло много времени и она теперь будет звучать в чудесных вагонах «Аэроэкспресс», – добавил Кожухов.

За время карьеры Кожухова удостоили всех журналистских премий, котирующихся в России. Признание получили и передачи о путешествиях, и его служба в качестве военного корреспондента. Свой профессиональный путь телеведущий определяет принципом «жить лучше или лучше быть». Потому что никакие материальные или статусные блага не уймут любопытство и преданность любимому делу.