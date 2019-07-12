РИАМО – 12 июл. Следователи устанавливают обстоятельства бесследного исчезновения 26-летней девушки, которая упала в канализационный люк на территории дендропарка на юге Москвы, сообщается на сайте столичного ГСУ Следственного комитета РФ.

По словам супруга и друзей, поздно вечером 30 июня девушка во время прогулки по территории дендропарка на юге Москвы упала в водосток. Друзья решили оказать ей помощь, однако их попытки вытащить подругу не увенчались успехом.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Следователи совместно с сотрудниками «Мосводоканала» и «Мосводостока» проводят поисковые мероприятия с использованием специальной техники», – говорится в сообщении.

Следствие не исключает возможность насильственной смерти пропавшей девушки. В настоящее время продолжается проведение следственных действий и поисковых мероприятий.