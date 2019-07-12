РИАМО – 12 июл. Расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги изменится с 13 по 14 июля из-за работ по развитию инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Железнодорожники проведут плановые работы на перегоне Москва – Очаково, необходимые для строительства остановочного пункта «Аминьевская». На период работ МЖД организует движение поездов на участке по соседнему пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны.

«На время проведения работ у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия. Также из расписания выведут несколько электропоездов, курсирующих между Москвой и станциями «Апрелевка» и «Новопеределкино», – говорится в сообщении.

Технологическое «окно» назначено в выходные дни с максимально возможным использованием ночного времени, чтобы сохранить количество и расписание пригородных поездов в популярное для поездок время.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».