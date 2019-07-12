РИАМО – 12 июл. Строительство дошкольного образовательного учреждения на севере Москвы завершат до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Детский сад на 150 мест с группой кратковременного пребывания на 20 мест возводится в микрорайоне 11-11А в районе Западное Дегунино. Строительство планируется завершить в четвертом квартале 2019 года», – говорится в сообщении.

Специалисты Мосгосстройнадзора проверили качество строительства учреждения.

К проверке привлекались специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые выполнили пять инструментальных исследований, в том числе провели испытания применяемых стройматериалов на горючесть, а также проверили их соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации.

«По результатам проверки детского сада в Западном Дегунине выявлены нарушения по качеству стройматериалов. Генподрядной организации выданы предписания с конкретными сроками устранения нарушений, возбуждено дело об административном правонарушении с наложением штрафных санкций. Комитетом установлен контроль за устранением нарушений», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.