Профессия почтальона кажется вымирающей в век Интернета и смартфонов: люди почти перестали выписывать газеты и журналы, отправлять телеграммы и письма. На самом деле, из-за Интернета работы почтальонам хватает. Лучший почтальон «Почты России» 2019 года в Подмосковье Виктория Крылова из поселка Софрино городского округа Пушкино в интервью РИАМО развеяла мифы о своей работе РИАМО о том, чем сейчас загружены почтальоны, почему им не нужны диеты, и кто еще выписывает газеты.

Виктория, почему решили стать почтальоном?

В августе будет пять лет, как я работаю на почте. Я почтальон в четвертом поколении: на почте работали моя прабабушка, бабушка, мама и тетя. Мамин общий стаж – более 50 лет. С мамой мы вместе работали, летом много ездили на велосипедах. Когда училась на вечернем отделении Московского государственного открытого университета, то поняла, что нужно где-то работать. На почте было удобно. Главным плюсом было то, что работа рядом с домом.

Эта профессия мне очень подходит, потому что у меня трое детей, я успеваю и работать, и детей воспитывать.

Когда родила второго ребенка, то вместе с дочкой ходила на работу. С колясочкой разносила почту. С детьми мне помогает мама. Младший пока не ходит в садик. Осенью возьмут в сад, будет полегче.

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Работы много?

У нас работает шесть почтальонов, и люди нужны всегда, потому что работы очень много. Начинается рабочий день в 8 утра, а заканчивается в 17-18 часов. Рано утром приходит простая корреспонденция, извещения. Потом ждем заказную почту, она приходит не раньше 10 утра, в понедельник – в 9. Ее принимает начальник, а мы разбираем. Раскладываем по полочкам – письма, газеты, мелкие пакеты. Затем разносим почту по нашим участкам.

Участки у почтальонов большие?

Если пройти из одного конца в другой, то выходит приличное расстояние.

Километров 15 в день. Поэтому почтальонам никакой диеты и спортзала не надо.

У меня в основном частный сектор, но есть и многоквартирные дома. По подъездам ходить легче, потому что все почтовые ящики в одном месте, а в частном секторе не всегда бывает ящик, да и номер дома есть не везде.

На обеденный перерыв положено полчаса, но когда много почты, то времени нет. По пути можем перекусить бутербродом и чаем.

Сумки могут быть до 15 килограмм, но у нас есть специальные сумки-тележки. Еще мы носим посылки до 2 килограмм. Часто заказывают доставку мелких пакетов за 100 рублей.

Люди думают, что мы особо ничего не делаем: прогулялся по улице, птички поют!

На самом деле, почтальоны бывают очень загружены, особенно, когда счета приходят – кипами просто.

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Долго ли учатся новички?

За месяц можно научить любого, главное, чтобы человек понял специфику работы. Если есть свободное время, мы водим новичка с собой по маршруту. С первого раза не все запоминают, но после трех раз человек уже точно запоминает маршрут.

Почтальону нужно иметь хорошую зрительную память, физическую форму и выносливость. Не все понимают, что это работа тяжелая. У нас 6-дневная рабочая неделя, поэтому сил надо много.

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Как находите контакт с людьми?

Я человек контактный, легко нахожу общий язык со всеми. Есть бабушки, которым помогаю – за свет и за газ плачу, если они заболели.

Сейчас меня зовут на должность оператора, но я пока не соглашаюсь, так как с большим количеством людей очень тяжело работать. Люди все разные: кто-то придет и спасибо скажет, а кто-то охает и ахает, так что стрессоустойчивость нужна.

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Кто-то до сих пор выписывает газеты и журналы?

Газет с каждым годом становится все меньше, все больше – мелких пакетов. Но бабушки еще читают, подписываются на газеты и журналы. Самые популярные издания – «Комсомольская правда», «Советская Россия», «Российская газета», «Аргументы и Факты», «Охотничья газета», «Моя прекрасная дача».

До сих пор носим телеграммы, у нас есть телеграф в Пушкине. Телеграммы бывают судебные, поздравительные. Открытки посылают люди. Одна девочка переписывается с людьми из разных стран, пишет письма – как в советские времена, правда, сейчас это называется модным словом посткроссинг.

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Что-то поменялось в работе почтальонов за пять лет?

Я застала время, когда мы все заказные письма записывали в специальную книжку вручную. Потом накладные вручную заполнялись. Сейчас все автоматизировано, печатается заранее, это намного проще.

Зарплата небольшая, но она стабильная и без задержек. А осенью ожидается повышение заработной платы.

С интернет-заказами, наверное, много возни?

За счет Интернета появилось много мелких пакетов и посылок. Люди хотят сэкономить, поэтому заказывают на китайских сайтах. Да и мы сами заказываем. Работать на сортировках тяжело, иногда таможня, в случае обнаружения подозрительного пакета, может остановить всю сортировочную ленту. Это безопасность, но отнимает время.

Люди приходят и ругаются, где мой пакет, думают, что мы его где-то прячем. Но нам это совсем не нужно.

У нас есть специальный почтальон, который пишет смс и звонит людям, кому пришли пакеты. Мы понимаем, что это проплаченные товары, люди их ждут, поэтому стараемся все делать без задержек.

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Расскажите про конкурс «Лучший почтальон», сложно было?

Я не считаю себя лучшей, в Пушкинском городском округе много достойных сотрудников, которые долго проработали. Руководство почтамта меня пригласило поучаствовать в конкурсе. Подумала, ну, поучаствую. Но теорию на всякий случай повторила.

Конкурс проходил в три этапа: тест, теория и практика. Тест с 40 вопросами, вопросы несложные. Практика – подбор газет по многоквартирным домам. Мне это было немного сложно, потому что я работаю в основном с частным сектором. Дали листок-схему с домами и маршрутом движения. И мы должны были правильно подобрать подписчикам газеты.

Теория была в виде экзамена. На первом этапе было два билета, на втором уже сложнее – по пять билетов. Мне достался вопрос о том, как человеку получить мелкий пакет. На втором этапе остались самые лучшие. Девчонки все сообразительные.

А как свободное время проводите?

Свободного времени у меня почти нет: с шестидневной рабочей неделей особо не разгуляешься. А если оно появляется, то провожу его с детьми и занимаюсь домашними делами. Отпуск, как у всех – 28 дней в году.