РИАМО – 12 июл. В подмосковном Дзержинском 20 июля пройдет фестиваль спорта, в рамках которого проведут соревнования по пяти видам спорта, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте»

«Первый городской фестиваль спорта на пляже городского округа Дзержинский пройдет 20 июля. В программе соревнования по пяти видам спорта: боксу, стритболу, прыжкам на батуте, вольной борьбе, воркауту, а также веселые старты для детей в веревочном парке «Джунгли». Пройдут соревнования на пляже под горнолыжной трассой «Фристайл», – говорится в сообщении.

Для победителей предусмотрены призы. Приглашаются все желающие. Заявки на участие можно подать по электронной почте: ssorbita.zayavki@yandex.ru или в соцсети «ВКонтакте».

Начало фестиваля намечено на 12:00. Регистрация участников – с 9:00 до 11:00.