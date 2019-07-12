РИАМО – 12 июл. По итогам аукциона на строительство школы на 1,1 тысячи мест на улице 1 Мая в Павловском Посаде контракт на работы заключен с ООО «БИЛД», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В новом здании школы общей площадью порядка 18 тысяч квадратных метров предусмотрены помещения для учебной и внеурочной деятельности, питания и медицинского сопровождения школьников», – говорится в сообщении.

На территории школы появятся оборудованные площадки для отдыха и игр детей, спортивное ядро с футбольным полем, комбинированными площадками для игр в волейбол и баскетбол, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину.

Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

«Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств областного и муниципального бюджетов. Завершить строительство школы планируется в 2021 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.