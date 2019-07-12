РИАМО - 12 июл. Победитель электронного аукциона впервые за 50 лет проведет капитальный ремонт двух Борисовских автомостов на Каширском шоссе в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

Соответствующую закупку представило ГБУ «Гормост» в рамках проекта «Биржа торгов».

«Они (мосты - ред.) были построены в 70-х годах прошлого века, и к сегодняшнему дню на них необходимо провести ремонт дорожного покрытия, ограждений, заменить инженерные коммуникации и в целом восстановить опрятный внешний вид сооружений», – уточнил руководитель департамента города по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Начальная цена контракта – 477 миллионов рублей. Закупка будет опубликована в ближайшее время.

Всего в 2019 году запланировано проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ на 36 мостовых сооружениях.