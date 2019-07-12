РИАМО - 12 июл. В суд Москвы поступили материалы на арест заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

Иванова задержали 11 июня по подозрению в получении взятки. О какой именно сумме взяток идет речь, неизвестно.

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября 2019 года в отношении заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова», – сказал собеседник агентства.

Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), добавил он.

Кроме того, следствие ходатайствует об аресте директора департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексея Копейкина, подозреваемого в даче взятки.

Подозреваемые доставлены в суд, заключил собеседник агентства.