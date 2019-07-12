РИАМО - 12 июл. В столичном районе Орехово-Борисово появится детский сад на 345 воспитанников, открыть дошкольное учреждение планируют во второй половине 2021 года, говорится в сообщении комитета государственного строительного надзора Москвы.

«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство детского сада. Новый детский сад, который построит инвестор, обеспечит местами юных новоселов строящегося жилого микрорайона», — сказал председатель ведомства Олег Антосенко.

Трехэтажное здание ДОУ на улице Ясеневая, владение 14, построят по современным стандартам. Ячейки расположат отдельными блоками, в составе каждой из них будут раздевалки, игровые, буфетные, спальные комнаты.

Также в детском саду оборудуют зал для музыкальных уроков, рядом с ним будет кладовое помещение для хранения музыкального инвентаря, два физкультурных зала с возможностью объединения, а также зал для проведения кружков.

На территории обустроят игровые площадки с теневыми навесами, физкультурную площадку с покрытием из резиновой крошки.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам детского сада в Орехово-Борисове будут привлекаться специалисты центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.