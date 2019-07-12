РИАМО – 12 июл. На ремонт дошкольных образовательных учреждений подмосковного Дзержинского в текущем году выделили более 10 миллионов рублей, на эти средства до конца года запланировано выполнение большого объема работ, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«12 миллионов рублей направлены на проведение противопожарных мероприятий в детском саду №1 «Синяя Птица», детском саду №2, детском саду №9 «Созвездие», детском саду №10 «Жемчужинка». Помимо этого, в детском саду №2 заменят оконные блоки. На территории детских садов №6 «Солнышко» и №4 пройдет частичная замена асфальтового покрытия. В детском саду №7 «Ладушка» отремонтируют туалетные комнаты в трех группах», – говорится в сообщении.

Также в детском саду №8 «Радуга» отремонтируют бассейн. В детском саду №5 «Незабудка» пройдет ремонт в одной из групп. В детском саду №10 «Жемчужинка» запланировано приобретение оборудования для кухни.

В общеобразовательных учреждениях Дзержинского также проведут противопожарные мероприятия и косметический ремонт, на эти цели выделили 7 миллионов рублей. По всем запланированным работам проводятся конкурсные процедуры, в результате которых будут определены фирмы-исполнители.