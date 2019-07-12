РИАМО - 12 июл. Вблизи деревни Карпово Дмитровского городского округа в рамках выставки агротехнологий «День поля Московской области – 2019» 17 июля выберут лучшего пахаря Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Пахарь-2019» - традиционное межрайонное профессиональное состязание среди механизаторов области.

«Более 60 механизаторов со всей Московской области примут участие в конкурсе, который определит лучшего по профессии. Землепашцы продемонстрируют свое мастерство, поделятся опытом друг с другом, обсудят новейшие достижения АПК и познакомиться с новыми образцами сельхозтехники», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Организатором конкурса выступает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области при поддержке министерства образования Подмосковья.

«В этом году впервые в регионе соревноваться будут и студенты учебных заведений сельскохозяйственного направления Подмосковья. Конкурс «Студент-пахарь» определит уровень теоретической и практической подготовки обучающихся по профессии тракториста-машиниста, будет способствовать повышению мастерства и освоению новой сельхозтехники и технологий», - отметил Разин.

Механизаторы на тракторах различной мощности будут пахать и обрабатывать выделенные участки с соблюдением установленных требований. Судейская коллегия оценит работу всех участников и вынесет вердикт.

«Лучший пахарь получит главный приз – автомобиль. Остальным участникам соревнований будут вручены ценные призы - мопеды, минимойки и наборы электроинструментов», - заключил министр.