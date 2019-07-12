РИАМО - 12 июл. В первом полугодии 2019 года на территории Москвы ввели в эксплуатацию 28 километров дорог, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«В первом полугодии текущего года за счет средств городского бюджета уже введено в эксплуатацию 28 километров дорог, семь искусственных сооружений, три крупных пешеходных перехода», – сообщил руководитель департамента Андрей Бочкарев.

Кроме того, добавил он, что введен участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы. Это почти 7 километров, в том числе большая эстакада.

«Среди знаковых объектов – надземный пешеходный переход с траволаторами через проспект Андропова, который обеспечит беспрепятственное пересечение проспекта Андропова, выходы к остановкам общественного транспорта и к парку развлечений «Остров мечты», – отметил Бочкарев.

До конца года суммарно планируется ввести свыше 51 километра построенных и реконструированных дорог. В их составе будет 17 искусственных сооружений, а также 11 крупных внеуличных пешеходных переходов.