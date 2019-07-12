РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июл. Мусорные навалы с контейнерной площадки убрали в микрорайоне Южный Балашихи после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи пожаловался на несвоевременный вывоз мусора, в том числе и с мусорных контейнеров в микрорайоне Южный на улице Пионерской, 13. Он отметил, что мусорная площадка находится на границе гимназии №1 и детского сада №32, где по горам мусора бегают крысы, в том числе на территории детских учреждений. Администрация города рассмотрела данное обращение.

«Администрацией горокруга 10 июля по указанной в Вашем обращении информации проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушения проведены», – сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.