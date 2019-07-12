РИАМО - 12 июл. В 9-ом микрорайоне Зеленограда возле площади Колумба появится спортивный комплекс с футбольным стадионом, который уже давно ждут местные жители, здание возведут на ресурсы из городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

«Рядом с будущим объектом расположен Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи, а также детская юношеская школа олимпийского резерва №112. Футбол – одно из ее ведущих направлений, поэтому согласно проекту современный комплекс позволит заниматься юным спортсменам любимым видом спорта», – отметила председатель комитета Юлиана Княжевская.

Она заметила, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу по созданию доступной спортивной среды в городе для детей и взрослых.

Объект будет построен за счет средств городского бюджета, в соответствии с адресной инвестиционной программой города Москвы.