РИАМО – 12 июл. В Московской области на вечер пятницы и на ночь и утро 13 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного дождя, который ожидается на юго-востоке региона, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье с 21:00 12 июля до 09:00 13 июля. Местами на юго-востоке области ожидается умеренный дождь, ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Такой же уровень опасности погоды объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Москвы, Костромской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Калужской и Тульской областей, где предупреждение о погоде не требуется.