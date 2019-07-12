РИАМО – 12 июл. Специалисты системы мониторинга качества назвали пять «золотых» правил выбора шашлыка, так, в первую очередь, стоит брать продукт, изготовленный на мясокомбинате или предприятии по переработке мяса, сообщает kp.ru.
Кроме того, при выборе стоит отдать предпочтение известному заводу-изготовителю. Все ингредиенты должны быть отражены на этикетке полностью.
«Обратите внимание на состав продукта: он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях», – отметила заместитель директора ФНЦ пищевых систем имени Горбатова по научной работе Анастасия Семенова.
Концентрацию жира в шашлыке можно узнать по категории, которыми изготовитель маркирует свой продукт на этикетке. Так, если отмечены «А» и «Б», то это продукт, в котором доля жира и соединительных тканей невысока, это постный продукт.
Эти же составляющие можно найти в большом количестве в категориях «Г» и «Д». Они проигрывают первым по содержанию полноценного белка и незаменимых аминокислот. Также в нем не так выраженно присутствуют витамин В, железо и цинк.
Шашлыки с белыми соусами, например, с майонезом, лучше не брать, если планируется поездка на дачу или за черту города. Это снизит вероятность отравления. Очень полезно будет обзавестись переносным холодильником для перевозки мяса на большие расстояния.
«Не стоит и говорить о том, что дата изготовления шашлыка должна быть максимально близкой к моменту покупки. И важно место хранения: на открытых полках холодильников сложно соблюдать ровную температуру», – подчеркнули опрошенные изданием эксперты.
Самой безопасной покупкой считаются шашлыки из закрытого холодильника, где температурный режим более постоянный.
Истекший срок годности сразу определяется по запаху, ни одна специальная добавка его замаскировать не сможет. Даже если в сыром виде запах не вызывает опасений, вкус приготовленного мяса укажет на испорченность продукта.
Шашлык стоит готовить на углях без языков пламени. Предпочтительнее всего запекать его в фольге, чтобы не допустить попадания канцерогенов, которые возникают при жарке на открытом огне.
При самостоятельном приготовлении шашлыка посоветовали хранить продукт в температуре от 0 до 4 градусов. Посоленное и замаринованное мясо – при температуре не выше 6 градусов. Не выходить за рамки этих отметок очень важно, чтобы не допустить рост микроорганизмов.
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