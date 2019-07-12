РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 июл. С 17 июля для жителей подмосковной Балашихи запустят второй бесплатный набор «Школы оптимального здоровья», сообщается в Instagram-аккаунте общественной палаты городского округа.

«С 17 июля в 12:00 стартует второй набор «Школы оптимального здоровья». Вас ждут: уникальное занятие с персональным тренером, незабываемый мастер класс по приготовлению блюд здорового питания, консультация психолога и обследование в центре «Здоровье» балашихинской областной больницы. Курс рассчитан на 5 недель. Приходите, будет интересно, мы ждем вас», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы записаться на второй курс школы оптимального здоровья, необходимо написать в direct в Instagram, на официальную почту общественной палаты: opbalashiha@mail.ru или позвонить по телефонам: 8(495)525-42-89; 8(925)591-40-33.