РИАМО - 12 июл. Рабочие достроят и сдадут эстакаду между Горьковским и Носовихинским шоссе в Реутове в сентябре, а не в декабре, как было запланировано ранее, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев проинспектировал ход строительства четырехполосной эстакады между Горьковским и Носовихинским шоссе в городском округе Реутов.

«За последние шесть лет мы активно реализуем программу строительства путепроводов. В этом году сдадим два объекта, один из которых соединяет Реутов и Балашиху. Здесь будет проезжать около 30 тысяч автомобилей. Очень приятно, что строители добросовестно работают, в сентябре проект будет сдан, хотя по графику это должно было произойти в декабре», - отметил Воробьев.

Он добавил, что проходили встречи с жителями, они очень ждут этот путепровод.

«Уверен, что он разгрузит дорожную ситуацию в Реутове, Балашихе, микрорайоне Железнодорожный», - уточнил губернатор.

Строительство объекта позволит ликвидировать одноуровневый железнодорожный переезд Горьковского направления железной дороги и обеспечить развитие для организации движения скоростных поездов. Также наладится устойчивая транспортная связь между Носовихинским и Горьковским шоссе и микрорайонами Реутова. Путепровод будет иметь четыре полосы движения, протяженность составит 1,2 километра.

Строительство путепровода ведется за счет средств бюджета Московской области по поручению губернатора. Местные жители обращались к Воробьеву с просьбой построить путепровод, который избавит город от пробок. В настоящее время работы ведутся с опережением графика.

«Я считаю, что эстакада необходима, поскольку Реутов разделен на две части – южную и северную. Для нас это большая проблема. Здесь единственный переход – пешком, на машине приходится объезжать. В этой ситуации строительство эстакады – хорошее решение. К тому же, это позволит разгрузить трафик Юбилейного проспекта и Носовихинского шоссе», - отметила жительница городского округа Реутов Екатерина Журей.

Сейчас выполняются работы по монтажу пролетного строения, устройству подпорных стен, переустройству линий связи. На объекте задействовано около 120 рабочих и более 20 единиц техники.

Также в Реутове будет отремонтирована дорога на улице Транспортной, протяженность которой около 3 километров. Планируется заменить бортовой камень, уложить новое дорожное покрытие, сделать тротуар, нанести разметку.

«Жители жаловались на состояние дороги на улице Транспортная. У нас не было возможности начать ремонт из-за строительства путепровода. Мы ее обязательно сделаем, как только сдадим путепровод», - сказал губернатор.