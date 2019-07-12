РИАМО - 12 июл. На востоке и юго-востоке Московской области за минувшие сутки выпало около 20 миллиметров осадков, что составляет свыше 20% от месячной нормы июля, сообщается на сайте «Метеоновости».

Московский регион 11 июля находился под влиянием атмосферных фронтов. Но дожди по территории прошли неравномерно: где-то лило продолжительное время, а где-то не выпало ни капли.

«В Московской области сильные дожди прошли на востоке и юго-востоке. По данным метеостанций, местами выпало до 20 миллиметров. В то же время, на юго-западе Подмосковья отмечалась погода преимущественно без осадков. В Наро-Фоминске за сутки накопилось лишь 0,3 миллиметра», – говорится в сообщении.

На опорной метеостанции столицы, ВДНХ, количество выпавших осадков распределилось равномерно, днем в четверг и в ночь на пятницу – по 2 миллиметра. В пределах Садового кольца днем дожди были незначительные, а вот ночью заливало прилично, местами до 6 миллиметров.

Значительно больше осадков ночью, чем днем выпало на юге столицы, в районе МГУ – соответственно 6,3 миллиметра и 0,4 миллиметра. Аналогичная картина наблюдалась и на севере Москвы, в Измайлове: днем дождя не было, а ночью копилка осадков пополнилась на 8,2 миллиметра.

Норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.